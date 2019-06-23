Видео: В Москве показали дорогу к Неве, в Мариинку, и к Ростральным колоннам

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Жители столицы охотно помогли корреспонденту шоу Урганта отыскать достопримечательности Санкт-Петербурга и сфотографироваться на их фоне.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Иван Ургант, на неделю переехавший со своей программой в родной город Санкт-Петербург, где в ночь с воскресенья на понедельник будет вести праздник «Алые паруса», поставил эксперимент на жителях Москвы. Корреспондент шоу «Вечерний Ургант» Владимир Маркони, прикинувшись туристом, просил людей на Красной площади показать ему дорогу к Мариинскому театру, Ростральным колоннам, Таврическому саду, к Неве и другим достопримечательностям Санкт-Петербурга. И те охотно показывали, не задумываясь ни на минуту. А также с готовностью фотографировали на фоне Петергофа, Дворцовой площади и Меньшиковского дворца.

«Я валяюсь! Крутой горячий репортаж! Молодцы, ребята! Теперь ищите Эйфелеву башню!»

«Зато какие душевные и отзывчивые люди»

«И ведь показали же! Молодцы! Какие гостеприимные у нас люди все-таки!»

«Понятно, что большинство не москвичи, а гости города, которые и сами хотели бы узнать что где находится… Но самое главное, что человечность и стремление помочь превыше всего!»

«Я не верю. Неужели реально?»

«А теперь в Питере ищите Красную площадь».

«Это так же смешно, как и страшно! Привет, деградация!», — комментируют ролик удивленные пользователи соцсетей.

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