Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Ушел из жизни бывший мэр Читы Анатолий Михалев. Как сообщает ТАСС, он скончался после продолжительной болезни. Информацию подтвердил врио главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.

Анатолий Михалев родился 2 марта 1948 года в Чите. Его трудовая деятельность началась в июне 1965 года. Сначала он работал слесарем-разнорабочим на Читинском ремонтно-монтажном комбинате, впоследствии стал начальником цеха.

В администрацию Михалев пришел в 1993 году. Сначала был заместителем главы администрации Читы, а потом его первым замом. В конце 2000 года он фактически руководил городом. В 2014 году в Чите были упразднены всенародные выборы мэра. Но должность главы краевого центра вновь занял Михалев, избранный председателем гордумы.

Анатолий Михалев, помимо других множественных наград, получил звание почетного гражданина города Читы. В январе 2019 года он ушел в отставку по личным причинам. Его решение поддержали депутаты.

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