Все хорошо в меру: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.

«Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук)», — сообщается на сайте ведомства.

Специалисты предупреждают, что покупать алкоголь в интернете нельзя, это может угрожать здоровью или жизни. При выборе спиртных напитков стоит обратить на цену товара. Водка крепостью 40% не может стоить меньше 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литров. Минимальная стоимость коньяка составляет 371 рубль за такой же объем.

В Роспотребнадзоре заявили, что на упаковке продукции обязательно должна быть размещена федеральная марка для отечественного алкоголя и акцизная — для импортного.

Продавать алкоголь в магазинах разрешено только с использованием кассового аппарата через единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

Чтобы проверить легальность алкоголя, на телефон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко».

«Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», — предупредили в Роспотребнадзоре.

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