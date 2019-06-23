Семилетняя крымчанка обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Семилетняя жительница Крыма Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного вначале июня 2019 года на границе с Незалежной по подозрению в участии в крымском народном ополчении, сообщает РИА Новости.

«Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал», — просит девочка со слезами на глазах.

По данным агентства, Степан Резуник был задержан на КПП «Каланчак» Херсонсконской области Украины. За возможное участие в крымском ополчении в 2014 году, которое обеспечивало порядок во время «Крымской весны», мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Как расказала супруга Резуника Ирина, из доказательств у силовиков Украины фотографии Степана в военной форме с георгиевской ленточкой, когда тот принимал участие в любимых им исторических реконструкциях.

По ее словам, семья и в часности муж занимается волонтерской деятельностью уже более девяти лет, а Степан всегда помогал всем социально незащищенным слоям населения. Женщина подчеркивает, что считает задержание своего супруга политическим и добавила, что к нему «применяются меры физического и психологического воздействия».

Дочь задержанного на Украине Степана Резуника записала видеообращение и к президенту России Владимиру Путину, в котором также попросила оказать помощь в возвращении домой отца.

В Севастополе у Резуника остались жена, семилетняя дочь Варвара и девятимесячный сын Иван.

Обратил ли внимание на просьбу ребенка Владимир Зеленский пока неизвестно. Однако эксперты давно сомневаюся в том, можно ли верить обещаниям новоиспеченного президента Украины. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что открылось, когда в первые 30 дней президентства сорвались все маски.