Президент Голобородько? Как себя показал «слуга народа» Зеленский за месяц у власти

Саакашвили пока что-то выжидает на Украине. Он готовится штурмовать Раду. Суд на этой неделе решил, что Мишико вполне может претендовать на мандат. Хотя по закону идти на выборы может только гражданин Украины, постоянно проживающий в стране последние пять лет. А Саакашвили, как известно, с 2017 года жил в США и был лишен гражданства. Но выяснилось, что это несущественная деталь. Ведь гражданство ему новый президент вернул.

Сам Зеленский на этой неделе торжественно подписал свой первый закон. Думаете о борьбе с коррупцией? О снижении коммунальных тарифов? Нет! Закон об особенностях отпуска для усыновителей. Вообще очень странно он себя ведет. Водит экскурсии для журналистов, купается в фонтанах, а о предвыборных обещаниях как-то забыл. На прошедшей «Прямой линии» Владимир Путин оценил первые итоги президентства Зеленского.

«Он талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия. Это трагедия», — заявил Владимир Путин.

Грустной получилась и поездка Зеленского в Европу. На этой неделе он побывал в Париже и в Берлине. От визита ожидали много — и моральной, и материальной поддержки, но нет. Все скупо, формально, протокольно. Есть подозрения, что и западные лидеры несколько обескуражены тем, что Зеленский никак не решает внутренние проблемы своей страны.

В предвыборном сериале «Слуга народа» роль действительно «народного президента Украины» удалась Зеленскому как ни одна другая, но только в жизни он становится все дальше от полюбившегося миллионам зрителей экранного образа, который так лихо подкупил украинский электорат. Вот и у немцев после его визита смешанные чувства. Ну как же так, «Василий Петрович»?

«Если бы Зеленский предпочел велосипед, мы бы смогли сделать с ним селфи»

Но пора бы уже понять: Он вам — не Голобородько.

«Наивно было бы полагать, что он будет прототипом этого персонажа. У украинского общества постоянно завышенные ожидания. Оно быстро очаровывается и достаточно быстро разочаровывается», — говорит политолог Кирилл Молчанов.

И для этого хватило первых же 30 дней президентства Зеленского: спектакль окончен, маски сняты. А может, это вовсе даже не фирменное актерское двуличие, а самое настоящее раздвоение личности новоизбранного президента. Перед Днем Победы он приклонялся к могилке деда, защищавшего страну от фашистов. А на этой неделе уже и сам взялся за оружие, наведавшись к бойцам печально известного батальона «Азов». Так называемым «добровольцам», которые сначала маршируют по улицам Мариуполя со свастикой. А потом расстреливают восставший против такой Украины Донбасс. Но для Зеленского они и есть — истинные защитники Родины.

«Давайте аплодисментами их поприветствуем, подразделения МВД, подразделения Нацгвардии, почтим память всех тех, кто погиб, защищая Украину, защищая Мариуполь, если можно минутой молчания», — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Он, наверное, и сам понимает, что холодный душ ему бы не повредил после этого. И точно, как какой-нибудь «Голобородько» бежит купаться в фонтане, поддерживая образ «народного президента». Но хотя бы в Германии понимают, что так ведь можно и остатки репутации подмочить — перед приездом Зеленского в Берлин фонтаны предусмотрительно отключили.

Эту встречу он много раз репетировал и проигрывал в «Слуге народа». А тут ведь — и руки не подал, чтобы поскорее помочь самой Ангеле Меркель, у которой, судя по всему здоровье уже не то: сначала она просто дернулась, потом изменилась в лице и затряслась, кажется — из последних сил пытаясь устоять на ногах во время исполнения гимна Германии. То ли невыносимая жара, а может, — невыносимая тема украинского кризиса, от которой кого угодно уже затрясет. Крепкое рукопожатие все-таки состоялось, и Меркель полегчало.

«Я выпила несколько стаканов воды и теперь чувствую себя очень хорошо», — объяснила свое состояние канцлер Германии Ангела Меркель.

И украинский лидер объяснился, почему не пришел на помощь.

«Как вы видите, я стоял рядом и все нормально», — сказал после президент Украины Владимир Зеленский.

Как всегда, и точно, как в том сериале — поддержка все-таки нужна одной только Украине. Киев ждет ее от Берлина, и Парижа — удачный повод скататься еще и во Францию. На весь Евросоюз звучат привычные тезисы украинского руководства — усилить санкционное давление на Россию, отказаться от «Северного потока — 2» и «никаких переговоров с Донбассом». Так незаметно, за 30 дней у власти, в Зеленского еще и Петр Алексеич «вселился».

«Собственно Зеленский те же места посещает, говорит ровно то же самое и по факту продолжает курс Порошенко. Вот эта же история с „никаких переговоров с сепаратистами“ — она же не нова, это порошенковская риторика», — отметил политолог Константин Долгов.

Где-то в королевских интерьерах Макрона — первое интервью Зеленского немецкой прессе, для которой он снова сделался немного «народным» — сидя в проходе, прямо на ступеньках.

«Когда Вы впервые встретитесь с Путиным, что Вы скажете ему?» — спросили Зеленкого.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил он.

Всего за месяц президентства эта «карьерная лестница» завела фантазии Зеленского слишком далеко. Уж ему ли не знать, что иногда случается в «коридорах власти» на самом-самом верху. Это ведь — классика политической сатиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший КВНщик Сивохо пойдет на выборы в Раду от «Слуги народа».