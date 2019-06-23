Путин об отношениях с США: «Подождем, пока они созреют»

Президент РФ Владимир Путин считает, что возможности его американского коллеги Дональда Трампа в развитии отношений с Москвой ограничены политической системой США, хотя многое зависит от политической воли.

« Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (Трамп — прим.ред.) хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли », — приводит его слова НТВ.

Глава российского государства не считает, что кто-то пытается Россию в чем-либо «продавить» — «все понимают, что это маловероятно».

«У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно», — заявил Путин, отметив, что как только Вашингтон будет готов, Москва с удовольствием будет развивать эти отношения.

При этом президент РФ не склонен торопить США в этом вопросе.

«Я не знаю, это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru передавал, что США возвращаются к планам холодной войны.