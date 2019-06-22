МИД России представил официальный комментарий на слова американского генерала Пола Сельвы. Высокопоставленный военный в одной из своих речей предлагал оснастить ракеты американских подлодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами. По планам Сельвы, это нужно для ведения ограниченной ядерной войны с Россией в рамках стратегии «эскалации для деэскалации».

Официальный комментарий представил директор Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. По его словам, в российской военной доктрине отсутствуют планы нанесения ядерного удара по США, которые пытается нам приписать генерал Сельва.

«Подобные заявления официальных лиц США явно призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру. В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату» , — заявил Кожин.

Кроме того, представитель МИД указал, что Америка в своем военном планировании вернулась к методам времен разгара Холодной войны, когда «ограниченная ядерная война» казалась допустимой и даже выигрышной. С этим же Кожин связывает желание Пентагона отказаться от договоров, ограничивающих ядерные вооружения и испытания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о приостановке действия договора РСМД.