Самолет Ан-2 разбился на Украине

Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на спикера областного управления Национальной полиции Юрия Сулаев.

Как отмечает издание, в результате инцидента пилот и бортинженер остались живы, однако получили телесные повреждения. Они успели выпрыгнуть из лайнера до его контакта с землей. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники специализированных служб и правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять парашютистов погибли при крушении самолета на Гавайях на глазах у близких.