Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками в Instagram раритетным, по ее словам, снимком, где собралась практически вся семья артистки.

«Единственный в своем роде, на котором собралась вся наша семья, — родители и три моих родных сестры», — подписала Асмус публикацию.

Instagram @asmuskristina