Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками в Instagram раритетным, по ее словам, снимком, где собралась практически вся семья артистки.
«Единственный в своем роде, на котором собралась вся наша семья, — родители и три моих родных сестры», — подписала Асмус публикацию.
По мнению подписчиков, одна из сестер уж очень сильно похожа на актрису. Юзеры даже изначально подумали, что в середине снимка находится сама артистка.
«Я сразу подумала, что вы в центре. Очень похожи!» — прокомментировал один из пользователей.
«Совершенно непонятно, где Кристина», — добавил другой.
«Да это ведь ваш двойник!» — согласился еще поклонник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус в кожаном «ошейнике» шокировала сеть.