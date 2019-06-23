Как Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с 37-летием

Кейт Миддлтон готовила подарок для своего супруга принца Уильяма, который пару дней назад отпраздновал 37-летие, в течение года. Об этом пишет Teleprogramma.Pro. Герцогиня Кембриджская вручила принцу семейный альбом с общими фотографиями, а также рисунками принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Когда подарок уже был готов, Миддлтон «прятала» его у сестры Пипы, поскольку Уильям мог нечаянно наткнуться на альбом и тогда бы сюрприз сорвался. По информации инсайдеров, он пришел в восторг от подарка жены и детей.

«Можно сказать, что это такое своеобразное напоминание Уильяму о том, что действительно важно. Альбом создавался с большой любовью», — рассказал близкий к королевской чете источник.

День рождения принца Уильяма во дворце отметили в пятницу, 21 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники королевской семьи осудили Меган Маркл и принца Гарри за слишком «сухое» поздравление Уильяма.