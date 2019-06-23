Известный российский продюсер Максим Фадеев предстал перед подписчиками в Instagram в неожиданном образе, пишет URA.RU.

Воротила отечественного шоу-бизнеса опубликовал фотографию в старинном шлеме, чем озадачил пользователей.

«Этот шлем старше меня в 10 раз!» — подписал снимок Фадеев.

Поклонники звезды начали гадать в комментариях, в какой стране могли носить такой головной убор.

«Интересный шлем. Интересно, что у него за история?»;

«Шлем великого и ужасного Гудвина»;

«Распределительная шляпа Хогвардса😂👍👍👍»;

«Практически волшебник! Первая ассоциация»;

«Сочетание истории и харизмы».

Instagram @fadeevmaxim

Судя по всему, фото было сделано в поездке во время летнего отдыха. Куда отправился Фадеев — остается только предполагать, ведь продюсер не отметил свое местоположение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, где отдыхают звезды отечественного шоу-бизнеса.