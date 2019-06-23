Грандиозный концерт на Дворцовой площади продолжила певица Зара. Звезда отечественной сцены поздравила выпускников с праздником и подбодрила их напутственным словом.

«Дорогие мои! Сегодня удивительный день! Вы выбрали правильный путь! Не робейте!»— пожелала Зара со сцены на Дворцовой площади.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Масштабный праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.

Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»

Кульминацией «Алых парусов» в 2019 году станет незабываемое шоу в акватории Невы с участием дебютанта — красивейшего брига «Россия».