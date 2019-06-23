«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»

, 23:31 Видео 1 591

Звезда отечественной музыкальной сцены поздравила вчерашних школьников с праздником.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 163

Грандиозный концерт на Дворцовой площади продолжила певица Зара. Звезда отечественной сцены поздравила выпускников с праздником и подбодрила их напутственным словом.

«Дорогие мои! Сегодня удивительный день! Вы выбрали правильный путь! Не робейте!»— пожелала Зара со сцены на Дворцовой площади.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Масштабный праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.

Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»

Кульминацией «Алых парусов» в 2019 году станет незабываемое шоу в акватории Невы с участием дебютанта — красивейшего брига «Россия».

«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»

1/8

Пятый канал

2/8

Пятый канал

3/8

Пятый канал

4/8

Пятый канал

5/8

Пятый канал

6/8

Пятый канал

7/8

Пятый канал

8/8

Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 163
24 июн
Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео
24 июн
Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади
24 июн
Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года
24 июн
«„Алые паруса“ проходят через всю мою жизнь» — Пресняков о празднике выпускников
23 июн
«Открывайте свое сердце» — напутствие выпускникам от BURITO на «Алых парусах»
23 июн
Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»
23 июн
«Люблю Питер за огонь в глазах» — Кравц об «Алых парусах — 2019»
23 июн
Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019» ярким шоу — видео
23 июн
«Я мечтал и верил в «Алые паруса» — Беглов выступил перед выпускниками 2019 года
23 июн
Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

0:57
Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео
0:53
Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади
0:23
Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года
0:13
«„Алые паруса“ проходят через всю мою жизнь» — Пресняков о празднике выпускников
23:57
«Открывайте свое сердце» — напутствие выпускникам от BURITO на «Алых парусах»
23:31
«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
23:19
Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»
23:08
«Люблю Питер за огонь в глазах» — Кравц об «Алых парусах — 2019»
22:47
Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019» ярким шоу — видео
22:34
«Гендольф!» — Фадеев удивил поклонников фото в странном шлеме
22:28
«Я мечтал и верил в «Алые паруса» — Беглов выступил перед выпускниками 2019 года
21:58
«Волнительно!»: Иван Ургант о празднике «Алые паруса — 2019» в Петербурге
21:58
Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»
21:45
Где можно купить самое дешевое подержанное авто — видео
21:29
«А когда были старые?» — в Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления»
21:04
Слишком много несовместимостей было в браке Собчак и Виторгана
20:49
«Я не рвался в это кресло»: Гаврилов рассказал о попытке нападения в Тбилиси
20:35
Де Ниро и коллеги по цеху обвинили Трампа в связи с Москвой — видео
20:20
«Все надоело!» — Гузеева пожаловалась на трудности соблюдения строгой диеты
19:59
Сотни пилотов подали коллективный иск к Boeing на миллионы долларов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама