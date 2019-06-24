Два МиГ-29 были подняты в воздух для сопровождения Airbus A320

Два МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии поднялись в воздух для сопровождения лайнера Airbus A320, сообщает ТАСС. Решение было принято после того, как пассажирский лайнер, следовавший из Милана в Харьков перестал отвечать на запросы диспетчера.

Самолеты поднялись с авиабазы Слиач и направились в сторону лайнера — хлопки, свидетельствующие о прохождении сверхзвукового барьера слышали очевидцы в городах Рожава и Кошице.

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Вскоре после того, как лайнер возобновил связь с диспетчером, самолеты вернулись на базу.

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