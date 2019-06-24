Душа Серебряного века: Как в России отметили 130 лет со дня рождения Ахматовой

В России отметили 130 лет со дня рождения одной из самых ярких поэтесс Серебряного века –Анны Ахматовой. Ее исключительный талант признают во всем мире. Творчество Ахматовой с ее сложной судьбой оставило большой след не только в литературе, но и в истории.

Памятную дату отметили и в Петербурге. В Фонтанном Доме звучали стихи, а стены украсили редкие архивные фото, многие из которых никогда не показывали широкой общественности.

Уникальные кадры и бесценные рукописи увидел Дмитрий Зименкин. Подробнее смотрите в его видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отметили День русского языка. По всей стране прошли сотни мероприятий, посвященных отечественной литературе, словесности и Александру Пушкину.