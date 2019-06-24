Видео: Взрыв прогремел на территории воинской части в Казахстане

Взрыв прогремел на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Сообщение о происшествии поступило на пульт противопожарной службы в 9:20 (6:20 по московскому времени) в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Для ликвидации последствий инцидента привлечено 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники департамента по ЧС Туркестанской области. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе работ по техническому обслуживанию гидроэлектростанции в испанской провинции Таррагона, что в Каталонии, произошел взрыв. В результате инцидента пострадали не менее четырех человек.