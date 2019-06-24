Стала известна причина смерти омского рэпера Пороки Ронина

Популярный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла вечером 17 июня. Об этом сообщается в официальной группе музыканта Вконтакте.

Как отмечает информационный портал «ВОмске», предположительно, причиной смерти рэпера стала острая сердечная недостаточность, вызванная врожденным пороком сердца.

Прощание с Демидовым и его кремация состоятся в понедельник, 24 июня в 10.00 на Екатерининском проспекте в Санкт-Петербурге.

Порока Ронин родился в Казахстане, окончил филологический факультет Омского государственного педагогического университета. До переезда в Санкт-Петербург он выступал в составе группы «Метресса».

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