Музыкант Филипп Здар погиб в результате несчастного случая во Франции

Филипп Сарбонеши, более известный под псевдонимом Филипп Здар, погиб в результате несчастного случая — выпал из окна верхнего этажа в Париже.

Об этом изданию Pitchfork рассказал агент музыканта.

Филипп был участником хаус-дуэта Cassius на протяжении 20 лет. В пятницу, 21 июня, музыкальный коллектив должен был презентовать новый альбом.

Помимо работы в он сотрудничал с рэпером MC Solaar, группами Franz Ferdinand и Beastie Boys. Занимался саунд-продюссерингом.

В 2010 году Здар стал обладателем главной мировой музыкальной премии «Грэмми» за продюсирование и сведение четвертого альбома французской инди-рок-группы Phoenix.

Звезде хаус-музыки 1990-х было всего 52 года.

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