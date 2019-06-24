Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 24 июня, по итогу встречи с Валентиной Матвиенко заявил, что включит ее в список кандидатур на пост представителя правительства Северной столицы в Совете Федерации во время своей предвыборной кампании. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров Беглов отметил, что решать масштабные задачи, поставленные перед Санкт-Петербургом, трудно, не имея сильной команды. После этого глава города сделал предложение спикеру Совфеда.

«Я бы предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации», — сказал Беглов.

Матвиенко, в свою очередь, приняла предложение главы Петербурга. Спикер Совфеда подчеркнула, что возможность дальше служить городу — это честь для нее.

«Спасибо за предложение, служить городу — великая честь. Я уверена, что мы сможем „двойной тягой“ сделать многое для города», — заявила политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Матвиенко одобрила введение туристического налога в Петербурге.