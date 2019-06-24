«Научитесь смотреть правде в глаза!» — Водонаева поддержала троллинг толстяков

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Телеведущая положительно отреагировала на краснодарскую социальную рекламу, один из лозунгов которой: «Жирное не может быть здоровым!»

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Алена Водонаева поделилась в Instagram своим мнением о рекламе, опубликованной на одном из медицинских сайтов в Краснодаре. Там выложили картинки, на которых присутствовали жесткие и провокационные лозунги: «Жирное сексуальным не бывает», «Кури, бухай, рожай уродов» и тому подобные. Об этом пишет Sostav.ru.

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Общественность бурно отреагировала на громкие заявления и обвинила сайт в фэтшейминге (унижении полных людей). Звезда назвала эту тему «горячей» и взволновавшей отечественный шоубиз. Однако сама Водонаева такую рекламу полностью поддерживает.

«Научитесь уже смотреть правде в глаза, как бы грубо она не звучала. Поэтому, Краснодар, молодцы!»

Алена ВодонаеваАлена Водонаева. Instagram @alenavodonaeva

Знаменитость призывает граждан РФ не только заняться самопринятием, но и всерьез задуматься о вреде переедания, курения и употребления алкоголя. Поклонники в комментариях поддержали Алену Водонаеву.

«Мне нравится ваша позиция насчет красивого женского тела и правильного питания. Это должно быть образом жизни!»

«Все правильно насчет лишнего веса для тех, кто ленится, жрет, еще жалеет себя и хвалит!»

«Раздражает, когда говорят, что любят себя такой, какая есть — с лишними килограммами, животом, нависающим над трусами, отдышкой и прочим. Люди, очнитесь!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева решила пустить своего кота на варежки.

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