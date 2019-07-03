«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Видео 44 827

Певица опубликовала провокационное видео, где бросила вызов хейтерам, считающим, что мать не может уделять себе много времени.

Фото : Instagram @annasedokova

Анна Седокова — певица и мама — в клипе на песню «Я же мать» предстала перед поклонниками в дерзком образе. На видео девушка демонстрирует общественности, что статус «мать» вовсе не означает конец приключениям и насыщенной жизни.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 

#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой — это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с еще большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера 🔥 Спасибо крутейший и любимейший @alanbadoev за то, что прочувствовал нашу волну и показал как #мамапродолжаетдэнсить!!!!! Уже в сети! И по ссылке у меня в в профайле, сториз!!! Лав ю! Жадно! Ведь #ЯЖЕМАТЬ а значит, я умею #любить ❤️

Публикация от  ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

По мнению экс-солистки «ВИА Гра», с появлением ребенка женщины не должны отказываться от самореализации. Они, вопреки хейту, могут позволить себе быть теми, кем им хочется: бизнесвумен, певицей, карьеристкой, тусовщицей и так далее.

«Нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно…» — утверждает исполнительница.

Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

В своем клипе Анна Седокова снялась в весьма откровенном наряде, тем самым, показав другим молодым мамочкам — можно все!

«Аня, ну что вы наделали? Теперь сумасшедшие яжематери станут еще более ********* и неадекватными!»

«Все верно. Мама тоже человек!»

«Молодец! Молодым девочкам пример, что даже многодетная мама остается девочкой», — пишут поклонники в Instagram.

Этой весной Седокова родила мальчика. Также у нее есть две прекрасных дочки от бывшего мужа Максима Чернявского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друзья Седоковой «сдали» ее нового парня.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Последние новости

6:45
Житель Ленобласти поймал на удочку огромную пиранью
5:52
«Вновь свободна!»: Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
5:40
Мужчина чудом выжил после падения в битумную реку
5:28
Полярная лисица-«путешественница» добежала из Норвегии до Канады за 76 дней
4:55
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!
4:40
Впечатляющее видео полного солнечного затмения

Сейчас читают

«Хочу к вам в бассейн»: Михалкова в купальнике раззадорила поклонников
«Вот это прессак!» Фанаты в восторге от летнего фото Лободы в бюстгальтере
«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге