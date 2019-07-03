Анна Седокова — певица и мама — в клипе на песню «Я же мать» предстала перед поклонниками в дерзком образе. На видео девушка демонстрирует общественности, что статус «мать» вовсе не означает конец приключениям и насыщенной жизни.

По мнению экс-солистки «ВИА Гра», с появлением ребенка женщины не должны отказываться от самореализации. Они, вопреки хейту, могут позволить себе быть теми, кем им хочется: бизнесвумен, певицей, карьеристкой, тусовщицей и так далее.

«Нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно…» — утверждает исполнительница.

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В своем клипе Анна Седокова снялась в весьма откровенном наряде, тем самым, показав другим молодым мамочкам — можно все!

«Аня, ну что вы наделали? Теперь сумасшедшие яжематери станут еще более ********* и неадекватными!»

«Все верно. Мама тоже человек!»

«Молодец! Молодым девочкам пример, что даже многодетная мама остается девочкой», — пишут поклонники в Instagram.

Этой весной Седокова родила мальчика. Также у нее есть две прекрасных дочки от бывшего мужа Максима Чернявского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друзья Седоковой «сдали» ее нового парня.