Видео: клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал миллион просмотров

, 16:59 Видео 553

Сюжет видеоролика на удивление прост: романтичный ужин, катание на велосипедах, поцелуи, а в завершении — постельная сцена.

Фото, видео : Instagram @maydanov_official

Клип Дениса Майданова «Обречен на любовь» собрал свыше миллиона просмотров на YouTube — в не малой степени благодаря откровенным сценам с супругой. Певец искренне рад, что их «маленькое социальное кино» стало успешным.

«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Впрочем, без обвинений в разврате и пошлости не обошлось. Но Денис объяснил это тем, что в клипе эротика есть в той мере, которая необходима для верного посыла. В Instagram поклонники положительно отреагировали на клип:

«Молодцы и, главное, все свое, никаких силиконовых девиц. Красивая жена!»;

«Вот это жаришка!».

Наталья Майданова считает, что видеоролик — практическое руководство для семейных пар. Девушка призывает выходить за рамки норм и забыть о бытовухе, вспомнив легкое и романтичное начало отношений.

Наталья и Денис познакомились случайно, когда девушка проходила кастинг в женскую группу. Брак Майдановых продолжается уже 14 лет. Сейчас супруги счастливы друг с другом, что и доказывает клип.

Instagram @maydanov_official

Ранее Денис Майданов рассказал о тяжелых родах жены.

Читайте также

+22° Днём +20°
Ночью +12°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Последние новости

17:44
Филарет не усидел на двух стульях: Украинский патриарх лишен канонических прав
17:30
Сын Королевой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2»
17:17
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
16:59
Видео: клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал миллион просмотров
16:50
Вдова Андрея Харитонова: «Поклонники попасть на прощание не смогут»
16:41
Момент поломки аттракциона в «Сокольниках», откуда выпали дети, попал на видео
16:38
Как прошли «Алые паруса — 2019» — фоторепортаж с праздника выпускников

Сейчас читают

«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе
«Милота»: дети Галкина и Пугачевой и их звездные друзья показали танцевальную импровизацию
«Открытый, добрый и талантливый»: Чернышов о скончавшемся актере Харитонове

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге