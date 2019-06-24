Нюша выложила провокационное фото: «Зайка или тигрица?»

Поклонники Нюши в восторге от естественной красоты своего поп-идола. Она опубликовала в Instagram откровенное селфи, после чего предложила фолловерам проголосовать. Выбрать можно было между двумя вариантами-смайликами: зайчиком или тигрицей.

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На снимке певица фотографирует себя в зеркало. На ней коротенькие шорты и спортивный топ. Выглядит она при этом максимально нежно и натурально.

Instagram @nyusha_nyusha