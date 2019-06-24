Нюша выложила провокационное фото: «Зайка или тигрица?»

Поклонники Нюши в восторге от естественной красоты своего поп-идола. Она опубликовала в Instagram откровенное селфи, после чего предложила фолловерам проголосовать. Выбрать можно было между двумя вариантами-смайликами: зайчиком или тигрицей.
«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе
На снимке певица фотографирует себя в зеркало. На ней коротенькие шорты и спортивный топ. Выглядит она при этом максимально нежно и натурально.
Многие комментаторы отметили ее потрясающую фигуру.
«Без макияжа, уютная, домашняя»;
«Нюша, покажите нам, пожалуйста, упражнения на пресс»;
«Какая фигура. Тебе без макияжа больше идет!»
«Скучали по фото в зеркале. Такая худая»;
«Львица-тигрица», — заметил один из пользователей.
И все-таки большинство фанатов оставляли в комментариях смайлики с изображением милого зайчика.
Ранее певица Нюша в откровенном кожаном белье рассказала об утренних шалостях. Она опубликовала в Instagram снимок, где примерила на себя довольно дерзкий образ.