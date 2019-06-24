Нюша выложила провокационное фото: «Зайка или тигрица?»

, 19:27 Фото 796

Певица опубликовала в сети фотографию в откровенном наряде, но без макияжа. Фанатам она предложила проголосовать, на кого больше похожа: на милашку или хищницу?

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Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники Нюши в восторге от естественной красоты своего поп-идола. Она опубликовала в Instagram откровенное селфи, после чего предложила фолловерам проголосовать. Выбрать можно было между двумя вариантами-смайликами: зайчиком или тигрицей.

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На снимке певица фотографирует себя в зеркало. На ней коротенькие шорты и спортивный топ. Выглядит она при этом максимально нежно и натурально.

Instagram @nyusha_nyusha

Многие комментаторы отметили ее потрясающую фигуру.

«Без макияжа, уютная, домашняя»;

«Нюша, покажите нам, пожалуйста, упражнения на пресс»;

«Какая фигура. Тебе без макияжа больше идет!»

«Скучали по фото в зеркале. Такая худая»;

«Львица-тигрица», — заметил один из пользователей.

И все-таки большинство фанатов оставляли в комментариях смайлики с изображением милого зайчика.

Ранее певица Нюша в откровенном кожаном белье рассказала об утренних шалостях. Она опубликовала в Instagram снимок, где примерила на себя довольно дерзкий образ.

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