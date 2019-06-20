В соцсети появилась фотография, на которой певица Нюша предстала перед фанатами в кожаном белье.

«Позднее утро — это, конечно, редкость, даже роскошь в моей жизни. Но, я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра?» — написала певица.

Instagram @nyusha_nyusha

Мнения в комментариях разделились. Кто-то назвал фото позором, а кто-то восхищался стройностью артистки. Некоторые пользователи припомнили даже Егора Крида — певца и бывшего молодого человека Нюши, мол, теперь-то он должен понять, кого потерял.

«Хочется смотреть вечно на тебя!»;

«Просто нереальная красотка 😍», — пишут фанаты.

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Несколько дней назад Нюша рассказала поклонникам о том, что с рождения ее ребенка прошло всего семь месяцев. Вернуть форму, по словам Нюши, ей помогло правильное питание и физическая нагрузка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 17 Июн 2019 в 2:15 PDT

Ранее Кристина Асмус выложила в соцсети фото в кожаном «ошейнике» и шокировала всех необычным образом.