Глава Ингушетии объявил о досрочной отставке

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в понедельник, 24 июня, объявил, что попросит главу государства Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. В соответствии с законом, его полномочия истекают в 2023 году.

55-летний политик объяснил свое решение тем, что не хочет разобщенности между властью и общественностью, и потому поступает «как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину».

« Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами », — сказал глава региона.

Он пообещал жителям региона, что будет «делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии», где бы ни находился.

« Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас », — добавил он.

Евкуров возглавлял республику с 2008 года. Одним из главных достижений его руководства стало решение проблемы с терроризмом. Кроме того, благодаря его многолетним усилиям, выстроенным им отношениям с федеральным центром, в Ингушетию пришло финансирование из центра. Построены сотни социальных объектов — школы, больницы, детские сады, спортплощадки.

В свою очередь, спикер парламента республики Магомед Яндиев высказал мнение, что генерал-майор Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

« Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии », — приводит его слова ТАСС.

Евкуров родился в 1963 году в многодетной крестьянской семье. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Биография Евкурова наполнена героическими подвигами. В 1999 году на территории Боснии и Герцеговины был участником спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта «Слатина» близ Приштины, за что ему было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». Во время второй чеченской кампании (1999-2009), выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих .

Евкуров с супругой Маретой воспитывают четырех сыновей и дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евкуров и глава Минпросвещения Ольга Васильева открыли новую школу в предгорном поселке в Ингушетии.