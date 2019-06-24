Певица Наташа Королева в своем аккаунте в Instagram разместила видеоролик, на котором позирует перед подписчиками в розовом бикини. Знаменитость продемонстрировала поклонникам складку на животе. Несмотря на это, по словам представительницы российского масскульта, выглядит для своего возраста она достаточно неплохо.

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«Пляжный сезон я открыла в этом году. Могу сказать, что, конечно, вот эту складочку я нажрала. Бессовестная девочка. Но так вроде бы ничего для 46-ти то лет», — сказала Наташа Королева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото с 23-летней участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Пара запечатлена на берегу водоема. Архип нежно обнимает девушку в одном бикини за талию.