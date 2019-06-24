Сын Королевой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2»

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото с 23-летней участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Пара запечатлена на берегу водоема. Архип нежно обнимает девушку в одном бикини за талию.

«Летний чилакс», — подписал фотографию 17-летний Глушко-младший и отметил Марию.

По некоторым данным, влюбленные встречаются уже несколько месяцев и, говорят, что Архип уже познакомил избранницу с родителями.

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Мария Слугина была замечена на проекте «Дом-2». Также она является участницей саратовских конкурсов красоты «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио», завоевала титул первой вице-мисс конкурса «Miss June».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой пришел на пенную вечеринку мамы с участницей «Дома-2».