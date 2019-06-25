Регина Тодоренко в боди и «косухе» снялась в провокационной фотосессии

Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко на своей странице в Instagram выложила видеоролик, снятый во время провокационной фотосессии. На кадрах 29-летняя знаменитость позирует фотографу в черном боди и небрежно накинутой «косухе».

«Покривлялась немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа. Совсем скоро покажем вам результат», — написала в описании поста Регина Тодоренко.

«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Подписчики телеведущей, судя по множеству лестных комментариев, не остались равнодушными от увиденного. Нашлись и те, кому съемка показалась достаточно неприличной.

«Хороша девка!»

«Фигурка мечта!»

«Вообще четкая, страстная такая, классная»

«Видео какое-то пошловатое!», — пишут юзеры на странице Регины Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Владом Топаловым.