Регина Тодоренко в боди и «косухе» снялась в провокационной фотосессии

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Супруга певца Влада Топалова разместила в Instagram ролик, снятый в фотостудии.

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Фото, видео : Instagram @reginatodorenko

Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко на своей странице в Instagram выложила видеоролик, снятый во время провокационной фотосессии. На кадрах 29-летняя знаменитость позирует фотографу в черном боди и небрежно накинутой «косухе».

«Покривлялась немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа. Совсем скоро покажем вам результат», — написала в описании поста Регина Тодоренко.

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Подписчики телеведущей, судя по множеству лестных комментариев, не остались равнодушными от увиденного. Нашлись и те, кому съемка показалась достаточно неприличной.

«Хороша девка!»

«Фигурка мечта!»

«Вообще четкая, страстная такая, классная»

«Видео какое-то пошловатое!», — пишут юзеры на странице Регины Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Владом Топаловым.

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