«Залезай, кроха!»: Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Владом Топаловым

Супруга музыканта Влада Топалова Регина Тодоренко одинаково успешно справляется с обязанностями матери, жены и телеведущей. Несмотря на то, что с появлением в семье малыша жизнь светской львицы несколько изменилась, она не забросила свою карьеру и продолжает радовать поклонников, записывая видео прямо на съемочной площадке.

«Глаза плачут»: Фанаты Климовой уловили в ее поведении признаки депрессии

В пятницу, 21 июня, звезда показала в сторис в Instagram бекстейдж съемок. Она призналась, что ей придется сняться вместе с супругом в постельной сцене. Это первый подобный опыт в карьере Тодоренко, поэтому она не могла сдержать волнения.

«Первая в моей жизни постельная сцена. Смотрите, сколько людей. Это будет волнительно», — поделилась теледива.

Впрочем, даже в этот момент звезда не утратила свое чувство юмора и в свойственной ей манере принялась смеяться и шутить. Топалов поддержал в этом возлюбленную.

«Залезай, кроха!» — закричал он прямо в камеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко не может выбрать между детьми и путешествиями.