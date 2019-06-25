Число пострадавших в ДТП с автобусов в Сочи увеличилось до 11 человек

11 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупного ДТП в Сочи. Там автобус на полном ходу вылетел с проезжей части и врезался в бетонные ограждения.

В салоне находились более десятка пассажиров.

У большинства ушибы и порезы. Прибывшие медики начали оказывать помощь пострадавшим прямо на месте. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель автобуса.

Перед столкновением мужчина отвлекся на телефон и не справился с управлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль протаранил отдыхающих на остановке в Сочи.