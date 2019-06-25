«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат российского транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-11», отстыковавшегося с борта Международной космической станции, благополучно совершил посадку в 148 километрах от казахского города Жезказган.

На Землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

К месту предполагаемой посадки капсулы «Союз МС-11» в степи Казахстана были направлены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа.

Вернувшийся экипаж в течение семи месяцев работал на МКС и совершил пять выходов в открытый космос. Вместо них осуществлять миссию на борту продолжают россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабль «Союз МС-11» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС.