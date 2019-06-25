Корабль «Союз МС-11» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

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Приземление спускаемого аппарата запланировано на 05.49 по московскому времени.

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Фото, видео : roscosmos.ru, ЦУП

Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-11» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн в течение семи месяцев работали на МКС и совершили пять выходов в открытый космос. Вместо них осуществлять миссию на борту продолжают россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

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По данным «Роскосмоса», спускаемый аппарат должен войти в атмосферу Земли в 05.25 по московскому времени. Приземление запланировано на 05.49 в 145 километрах от города Жезказган в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон будет сотрудничать с «Роскосмосом» до 2023 года из-за кораблей «Союз».

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