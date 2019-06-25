«Король пиара»: Шифрин выложил фото с Алибасовым-блондином

, 10:25 Фото 136

Юморист опубликовал архивный снимок на своей странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @koteljnik, © РИА Новости/ Руслан Кривобок

Актер и юморист Ефим Шифрин опубликовал на своей странице Instagram архивное фото, на котором запечатлен в компании Бари Алибасова и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича. Что примечательно, на снимке продюсер изображен с белыми волосами.

«Три мира — три Шапиро», — написал Шифрин под публикацией, вероятно намекая на то, что все три коллеги, которых сняли в момент разговора, обладают довольно разными взглядами.

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Подписчики юмориста, прежде всего, обратившие внимание на Бари Алибасова, стали обсуждать его поведение и нестандартные предпочтения в выборе имиджа.

«У Бари видать всегда проблемы с головой были»;

«Совсем с ума сошел»;

«Алибасов как всегда король пиара», — написали пользователи.

Instagram @koteljnik

К слову, сам Шифрин считает, что продюсер хочет повторить его шутливый трюк с исцелением, который он провернул несколько лет назад. Тогда артист пришел на одно из телевизионных шоу с тростью и в темных очках. На фоне сообщений о его приближающейся смерти юморист вскочил, отбросил палочку и очки и объявил, что вполне здоров, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасова обвиняют в грязном пиаре.

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