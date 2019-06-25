Бари Алибасова обвиняют в грязном пиаре: «Имя всегда будет вонять»

В одних трусах в подъезде своего дома известный продюсер Бари Алибасов встречает первых гостей после выписки: полицейских, спасателей, врачей скорой помощи. Все они приехали из-за его подруги и диетолога Марият Мухиной. Женщина уверена: окружение продюсера желает ему зла — морят голодом и специально заставляют Бари пить не те лекарства.

Что на самом деле случилось с Алибасовым? Почему на его теле синяки и кровоподтеки и кого он обвиняет в своем состоянии?

Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

«Вон пошли все, вон быстренько! Никаких уколов!», — прогоняет врачей и Марият Алибасов.

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Продюсер выпроваживает из своей квартиры врачей скорой помощи. Их, как и сотрудников МЧС, вызвала диетолог артиста Марият Мухина. За день до этого женщина была еще желанным гостем в этом доме. Делилась с подписчиками, какие процедуры она делает Алибасову.

Мухина в Instagram: «Друзья, сейчас я нахожусь в квартире Бари Алибасова с ежедневными процедурами, иглотерапией. Вот у нас тут одноразовые иголки».

Но иглотерапия, видимо, пришлась Алибасову не по вкусу. Или как объяснить то, что он вдруг перестал пускать к себе Мухину. С женщиной он решил выяснить отношение прямо в подъезде. Там, не стесняясь камер и посторонних людей, продюсер скинул с себя халат и стал обвинять диетолога!

«Вот эти уколы, которые ты мне сделала. Нравится тебе это?! Нравится тебе все то, что ты со мной сделала», — кричит в подъезде Алибасов.

Высказался и закрылся у себя в квартире. Мухина от происходящего была в шоке. Она считает, что Бари нужно бояться своих помощников, а не ее.

Марият Мухина, диетолог: «Вчера я уличила, что его помощники дают ему не те лекарства. Не сделан гормональный укол. Его просто не было. Вместо антацидов одной марки, скажем, в которой 40 миллиграммов, ему дают 20. И держат его в таком полувменяемом состоянии».

Более того, Мухина заявляет: помощники Бари издеваются над продюсером. И в этом он признался ей лично.

«Вчера его не кормили до моего приезда. Я его кормила. Он мне сказал: меня не кормят. Они его побили. Вчера он мне благодарность высказал за все годы, что я его лечила. И сказал такую фразу: „Меня отравили, но я не умер“».

У PR-директора Алибасова другая точка зрения: продюсер избегает Мухину после того, как заподозрил ее в некомпетентности. Бари уверен: диетолог делает все, чтобы ему становилось еще хуже.

Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На»: «С его слов, он не может прийти в себя, постоянно находится в непонятном состоянии. И он заподозрил, что его искусственно держат в этом состоянии. Возможно, ему колют какие-то психотропные препараты. В ближайшее время анализы определят, действительно ли на него было воздействие».

Алибасов вызвал наряд полиции, чтобы отделаться от Мухиной. Через некоторое время Бари вышел из дома в сопровождении стражей порядка, сел в машину и уехал.

Сын Бари Алибасова: «Врач говорит, что при самом оптимистичном прогнозе в течение десяти дней из реанимации не выйдет. Не то, что на какое-то там обычное лечение перейдет».

Такое заявление Бари Алибасов-младший сделал 12 июня. Но не прошло тех самых десяти дней, как знаменитый продюсер оказался дома, минуя перевод из реанимации в отделение общей терапии.

Больше двух недель вся страна следит за состоянием здоровья Бари Алибасова, который накануне своего 72-летия выпил чистящее средство для труб. Специалисты высказывались о том, что шансов на выздоровление после такого у продюсера практически нет.

Валерий Петросян, химик, заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова: «Если такая агрессивная жидкость попадает в желудочно-кишечный тракт, моментально начинается разрушение органических веществ, начинается разрушение внутренних органов. Это может привести к летальному исходу».

Но Бари Каримовичу удалось довольно быстро восстановится. Он уже дома. И может не только есть самостоятельно, но и говорить. Да еще как. Продюсер уже успел заявить в одном из интервью, что планирует лишить наследства своего сына. По его мнению, Алибасов-младший воспользовался инцидентом и хорошо на этом заработал. Мужчина продавал права на эксклюзив разным СМИ. Только судя по рассказам сына продюсера, потерять права на отцовскую недвижимость не так страшно, как не иметь возможности унаследовать ценные архивные кадры.

Бари Алибасов-младший: «Я думаю, что не один миллиард рублей будет стоить архив, который на „бетакамах“ внизу. Кадры концертов молодой Пугачевой из-за кулисья. Кадры Горбачева на дискотеке. Кадры Ксении Собчак, которая пытается стянуть трусы с Политова и Левкина».

Помимо этого у Алибасова: творческое наследие группы «На-на», три квартиры в центре Москвы, ценные бумаги и участок на рублевском направлении. Состояние продюсера оценивается в несколько миллионов долларов. У некоторых в связи с его резким выздоровлением вообще закралась мысль: а не было ли все это пиар-уткой, чтобы заработать еще больше денег. Вот, например, что об этом написал актер Станислав Садальский.

«Я все про Бари думаю. Почему если все это ради пиара, нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твое имя будет теперь всегда вонять. Я за красоту во всем. Даже во лжи».

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Согласны с ним и пользователи соцсети:

«В старости главное чувство достоинства. Зачем же он, уже не молодой человек так опускается, рейтинг и все ради пиара, противно»;

«Желудок обжег, а рот и губы целы. Конечно пиар, ожег пищевода и желудка даже Склиф так быстро восстановить не может. Обидно, нам лапшу на уши вешают».

Но бессменный участник группы «На-На» Владимир Политов считает, что пиарятся на этой ситуации все кому не лень, но не Алибасов.

«Всем, кто пытается пропиарить себя на этом, можно сказать, несчастье, ребята, отвалите, пожалуйста».

Так что же все-таки на самом деле случилось с Бари Алибасовым? Его исцеление кажется поклонникам слишком нереальным. Ведь по прогнозам медиков, у продюсера шансов даже выжить было немного! А теперь Алибасов не просто встал на ноги, а еще и получил статус главного ньюсмейкера в стране и охотно его поддерживает! Совпадение или гениальный сценарий? Ответ на этот вопрос сейчас знает только сам продюсер.