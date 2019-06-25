Еда с приправой из свинца и кадмия: чем опасны летние террасы ресторанов в городе?

, 17:41 Эфирная новость 39

Эксперты предупреждают — обеды на летних верандах в центре города могут навредить здоровью.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Песня

Трапезы на свежем воздухе могут навредить здоровью! С приходом тепла жителям и гостям Петербурга предлагают отобедать на террасах и верандах.

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В погоне за клиентами кафе и рестораны расширяются, захватывая все новые территории. В бой идут красиво сервированные столики и яркие зонтики. Но врачи предупреждают: городская романтика опасна.

Во время «пикника на обочине» в организм человека попадает и своеобразная «приправа» — пыль дорог. И не только.

Подробнее об  опасном сервисе в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению рэпера Оксимирона повысит интерес туристов к Петербургу.

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