Еда с приправой из свинца и кадмия: чем опасны летние террасы ресторанов в городе?

Трапезы на свежем воздухе могут навредить здоровью! С приходом тепла жителям и гостям Петербурга предлагают отобедать на террасах и верандах.

«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

В погоне за клиентами кафе и рестораны расширяются, захватывая все новые территории. В бой идут красиво сервированные столики и яркие зонтики. Но врачи предупреждают: городская романтика опасна.

Во время «пикника на обочине» в организм человека попадает и своеобразная «приправа» — пыль дорог. И не только.

Подробнее об опасном сервисе в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению рэпера Оксимирона повысит интерес туристов к Петербургу.