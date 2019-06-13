«Это привлекает туристов»: Оксимирон поддержал легализацию стрит-арта

Рэпер Оксимирон высказался в поддержку легализации художественных граффити на стенах петербургских зданий. По мнению артиста, такие работы привлекаю в город туристов.

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Своим взглядом на ситуацию рэпер поделился с коллективом HoodGraf — командой уличных художников, создавшей портрет Петра I на стене бара «1703», в котором снимаются выпуски YouTube-шоу Versus Battle. Фрагмент интервью Оксимирон опубликовал на своей странице в Instagram.

«Красивые какие-то куски на стенах, портреты, что-то значащее для города однозначно имеет смысл легализовать. Понятно, что чиновники просто не успевают за современностью. Они не понимают, что это привлекает туризм в город», — уверен рэпер.

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Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о портрете Петра I, который появился на стене одного из зданий Петербурга накануне Дня города.