Видео: Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

, 13:20 Видео 49

Польский гражданин Радзаевски признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Московский городской суд признал гражданина Польши Радзаевски виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ, действуя в интересах польской организации, подсудимый пытался вывезти в Польшу продукцию военного назначения, содержащую сведения, которые составляют государственную тайну. Для этого обвиняемый искал возможность получения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса «С-300», о чем стало известно в ходе предварительного следствия.

При попытке совершения преступления Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ РФ. Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в Каире в понедельник, 17 июня, прямо в ходе судебного заседания в рамках дела о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +11°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

13:33
«Полностью опровергаем!»: пиарщик Алибасова о слухах про инсценировку отравления
13:20
Видео: Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
13:05
В Тольятти расследуют убийство дзюдоиста Евгения Кушнира — видео с места
12:51
«Роскосмос» опроверг данные НАСА о нештатной ситуации при посадке «Союза»
12:35
«Такое в первый раз!» — Киркоров взбесил фанатов новым клипом «Стеснение пропало»
12:23
Жителей Охи, где в водопроводе был обнаружен возбудитель гепатита А, вакцинируют

Сейчас читают

«Король пиара»: Шифрин выложил фото с Алибасовым-блондином
«Говорил, что готов уйти в мир иной»: Андрей Разин о смерти актера Харитонова
Звезда нового «Человека-Паука» нашел ошибку в киноафише со своим лицом

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге