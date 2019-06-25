Видео: Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал гражданина Польши Радзаевски виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ РФ, действуя в интересах польской организации, подсудимый пытался вывезти в Польшу продукцию военного назначения, содержащую сведения, которые составляют государственную тайну. Для этого обвиняемый искал возможность получения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса «С-300», о чем стало известно в ходе предварительного следствия.

При попытке совершения преступления Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ РФ. Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в Каире в понедельник, 17 июня, прямо в ходе судебного заседания в рамках дела о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым.