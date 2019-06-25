В Подмосковье стартовал V Международный военно-технический форум «Армия-2019»

, 15:17 Эфирная новость 126

На форуме представлено около 27 тысяч экспонатов.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Александр Вильф

Прямо в эти минуты в подмосковном парке «Патриот» и на аэродроме Кубинка стартует юбилейный, V Международный военно-технический форум «Армия-2019». В программе демонстрация возможностей оружия — на земле, в воздухе и воде.

Упор в этом году сделан на новые и малоизвестные образцы. Так, на экспозиции можно будет увидеть уникальные средства ПВО, новейшие армейские внедорожники, и даже напечатанный на 3-D принтере танк. Подробности в видесюжете Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении главы Минобороны Сергея Шойгу, согласно которому в российской армии появилось новейшее вооружение, в основе которого — гиперзвук и лазерная энергия.

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