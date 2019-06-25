Россия выдвинула Слуцкого на должность вице-спикера ПАСЕ

Представитель России может стать вице-спикером ПАСЕ. Как раз в эти минуты в ассамблее идет голосование. Наша страна выдвинула на этот пост Леонида Слуцкого. И уже завтра в Страсбурге будет вынесено решение по подтверждению полномочий России в организации. Их попытался оспорить Киев.

Так, например представители Незалежной настаивают на том, что наши делегаты не должны участвовать в миссиях наблюдателей на украинских выборах. Москва однозначно заявила: никаких ущемлений своих прав не потерпит. К тому же Россия не будет выполнять резолюции, принятые в ее отсутствие. Что называется, либо все, либо — ничего.

Тем временем Украина продолжает истерить. Президент Зеленский заявил, что разочарован и отозвал посла при Совете Европы. Украинские парламентарии выступают с русофобскими лозунгами и грозят демаршами. Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте из Страсбурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации.