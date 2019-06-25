В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Главная политическая новость часа — ситуация в ПАСЕ. Там продолжаются ожесточенные дебаты относительно возвращения России к работе в этой организации.

Напомню, накануне был утвержден доклад, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Но группа депутатов из Украины, Британии, Грузии и других стран оспорили полномочия российской делегации. Москва же заявила, что никаких ущемлений своих прав в Парламентской ассамблее не потерпит. К тому же Россия не будет выполнять резолюции, принятые в ее отсутствие.

В эти минуты ожесточенные дебаты в ПАСЕ продолжаются. В частности парламентариям сегодня предстоит решить — кто займет пост вице-спикера ассамблеи. Россия выдвинула кандидатуру председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России глава МИД РФ Сергей Лавров.