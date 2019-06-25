Как еще ужесточить наказание для фармацевтов-наркодилеров — обсуждали в Москве. Подпольный бизнес процветает, просто о нем малоизвестно.

Аптеки нелегально торгуют психотропными препаратами, которые должны отпускаться только по рецепту. Таблетки — мы сейчас увидим кадры (говорит ведущий новостей — Прим. ред.) — просто лежат возле кассы ждут своих клиентов, и приносят хорошие деньги. Настолько хорошие, что продавцы не боятся даже уголовной ответственности.

Подробности аптечного теневого бизнеса в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом не самом честном виде бизнеса. Сотрудники ритуальных служб в разных регионах России вымогают крупные суммы денег и не дают спокойно похоронить близких.