Фармацевты-наркодилеры орудуют в каждом пятом регионе России — репортаж

, 20:29 Эфирная новость 31

Пока законотворцы обсуждают наказание для тех, кто торгует лекарствами без рецептов, в аптеках процветает подпольный бизнес.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Как еще ужесточить наказание для фармацевтов-наркодилеров — обсуждали в Москве. Подпольный бизнес процветает, просто о нем малоизвестно.

Аптеки нелегально торгуют психотропными препаратами, которые должны отпускаться только по рецепту. Таблетки — мы сейчас увидим кадры (говорит ведущий новостей — Прим. ред.) — просто лежат возле кассы ждут своих клиентов, и приносят хорошие деньги. Настолько хорошие, что продавцы не боятся даже уголовной ответственности.

Подробности аптечного теневого бизнеса в видеосюжете Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом не самом честном виде бизнеса. Сотрудники ритуальных служб в разных регионах России вымогают крупные суммы денег и не дают спокойно похоронить близких.

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