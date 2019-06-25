Роспотребнадзор пугает — открытые веранды кафе, как выяснилось, очень опасны. Еда там приправлена не только солью и перцем, — а еще свинцом, кадмием и кучей других химикатов. Типичная городская улица — на тротуарах столики, в нескольких метрах едут машины. А значит, летит грязь, сажа, выхлопные газы. Контролировать санитарные нормы сложно.

Как посчитаешь, сколько пыли в салате? В Ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Только канцерогенный эффект, растянутый во времени. В проблеме разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Оказалось, многие веранды — это в принципе незаконно захваченная территория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о процветающем подпольном аптечном бизнесе в России.