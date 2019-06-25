Знаменитый математик Перельман делает покупки в петербургском магазине — видео

, 20:50 Эксклюзивное видео 40

Ученый-затворник всячески избегает публичности.

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Фото, видео : Пятый канал, ВКонтакте @club16395757

Всемирно известный математик Григорий Перельман зашел в один из гипермаркетов Петербурга за продуктами. На видео ученый, в руке у которого классическая советская авоська, изучает ассортимент холодильника с колбасными изделиями.

Ранее математик-затворник был замечен возвращавшимся из магазина в январе этого года — тогда он купил фрукты и овощи.

Доказавший гипотезу Пуанкаре Перельман ранее отказался от высшей награды в мировой математике — премии Филдса, а также вознаграждения в один миллион долларов. Он также проигнорировал предложение стать академиком Российской академии наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Перельман отметил 53-летие, но не принял поздравлений.

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