«Все мужики твои!» Звезда Comedy Woman Ангарская в кожаном платье сразила юзеров

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Поклонники артистки остались под приятным впечатлением от ее нового образа.

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Фото, видео : Instagram @nadezhdaangarskaya

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась с подписчиками в Instagram снимком в новом образе — на днях актриса вышла в свет в кожаном платье. При этом публикацию она сопроводила размышлениями о своем характере. Например, рассказала о переменчивости и о том, что ненавидит мыть полы.

Instagram @nadezhdaangarskaya

Поклонники Ангарской, в свою очередь, подключились к обсуждению особенностей характера артистки и рассказали о своих «тараканах». Однако куда больше внимания привлекла фотография 36-летней актрисы.

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«Ого, Ангарская! Все мужики твои!» — прокомментировал один из них.

«Ангарская, ты хочешь увести всех мужчин у всех?» — добавил другой.

«Вы в этом платье просто великолепны!» — не сдержался еще один пользователь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Ангарская похудела на 30 килограммов.

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