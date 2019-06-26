Страсбург ждет решающий день. Новое заседание в Парламентской ассамблее Совета Европы должно окончательно прояснить — будет ли восстановлена в полномочиях Россия и более того, станет ли наш представитель Леонид Слуцкий — вице-спикером ПАСЕ.

И как бы не пытался Киев внести раздор. Настаивая, например, на том, чтобы российские наблюдатели не появлялись на украинских выборах — не получилось.

Киев объявил, что срочно отзывает своего посла при Совете Европы — с формулировкой «институт утратил доверие». Но не все представители Украины, как выяснилось, ушли.

Оставшиеся верны жанру «не нагрубил российским журналистам — день прошел зря». Досталось и нашей съемочной группе. Причем от главы украинской делегации. Услышав русскую речь, Владимир Арьев тут же перешел на английский и потребовал вывести журналистов из здания.

Москва настроена категорично: либо все, либо ничего. И уже ясно — на этот раз имеет серьезную поддержку.

Елена Норкунайте передает из Страсбурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ.