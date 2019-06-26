Звезду фильма «Беспредел» обокрали в Москве

В Москве обокрали советского и российского киноактера Александра Боровикова.

Как стало известно 5-tv.ru, 22 июня артист пригласил мужчину в свою квартиру в Борисовском проезде, чтобы накормить его и оказать помощь. На следующий день Боровиков обнаружил исчезновение двух мобильных телефонов. Пострадавший обратился с соответствующим заявлением в полицию. Сумма причиненного ущерба и другие обстоятельства инцидента не уточняется.

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Актер Боровиков стал известен широкой аудитории благодаря роли в советской криминальной драме «Беспредел» (1989).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в центре Москвы звезды сериала «Универ» Александра Гайдуляна.