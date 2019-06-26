Звезду фильма «Беспредел» обокрали в Москве

, 10:23 61

Актер Александр Боровиков обратился в полицию с заявлением о краже.

Фото : Kino-teatr.ru

В Москве обокрали советского и российского киноактера Александра Боровикова.

Как стало известно 5-tv.ru, 22 июня артист пригласил мужчину в свою квартиру в Борисовском проезде, чтобы накормить его и оказать помощь. На следующий день Боровиков обнаружил исчезновение двух мобильных телефонов. Пострадавший обратился с соответствующим заявлением в полицию. Сумма причиненного ущерба и другие обстоятельства инцидента не уточняется.

Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Актер Боровиков стал известен широкой аудитории благодаря роли в советской криминальной драме «Беспредел» (1989).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в центре Москвы звезды сериала «Универ» Александра Гайдуляна.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +12°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

10:50
Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом
10:35
Быть или не быть? В Страсбурге решается судьба российской делегации в ПАСЕ
10:23
Звезду фильма «Беспредел» обокрали в Москве
10:10
В России заговорили о снижении возраста совершеннолетия
9:52
«Похоже, накипело»: В публикации Виторгана нашли намеки на разрыв с Собчак
9:36
В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе

Сейчас читают

«Вот это прессак!» Фанаты в восторге от летнего фото Лободы в бюстгальтере
Видео: бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья
«Все мужики твои!» Звезда Comedy Woman Ангарская в кожаном платье сразила юзеров

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге