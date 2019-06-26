Битва за урожай: В нескольких регионах РФ гусеницы атаковали плодовые деревья

, 19:41 Эфирная новость 22

Если вовремя не принять меры, то вместо плодовых садов могут остаться пустыри — деревья придется вырубать.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Жителей сразу нескольких регионов России держат в страхе насекомые. Мохнатые гусеницы захватили власть и теперь грозятся испортить будущий урожай. В заложниках плодовые деревья — они слово окутаны белой паутиной.

Вредители распространяются с невероятной скоростью. После их нашествия остаются лишь сухие мертвые ветки. Яблони, абрикосы, каштаны, рябины кишат мохнатыми насекомыми, которые без разбора сжирают все. Если им не дать отпор сейчас, деревья придется вырубать под корень, оставив вместо садов огромный пустырь.

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