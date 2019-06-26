Быть или не быть? В Страсбурге решается судьба российской делегации в ПАСЕ

, 10:35 Эфирная новость 25

Мониторинговый комитет ПАСЕ 26 июня рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Сегодня же состоится итоговое голосование по кандидатуре Слуцкого, выдвинутого на пост вице-спикера.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Илья Питалев

Сегодня в Страсбурге наступает решающий день по пребыванию России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Там окончательно рассмотрят вопрос о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

Накануне наши представители впервые за последние пять лет вернулись в зал заседаний Парламентской Ассамблеи. Председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если будет принято решение хотя бы о малейшем ограничении в правах российской делегации.

Во вторник самого Слуцкого выдвинули в качестве кандидата на пост вице-спикера. Итоги голосования объявят сегодня во второй половине дня. Стоит отметить, что большинство европейских стран выступили за возвращение России в ПАСЕ. Категорически против высказались только Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Украина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ.

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