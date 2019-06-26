Видео: В Москве задержаны предполагаемые убийцы владельца женского БК «Спартак»

В Москве задержаны подозреваемые в убийстве владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича в 2009 году, сообщили в МВД.

Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву уже предъявлено обвинение в расправе над бизнесменом и покушении на жизнь его водителя. Фигурантов дела арестовали.

В главном управлении МВД отметили, что с 2000 года Белхорев и Тумгоев не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи подозрениями на причастность в разбойных нападениях на владельцев дорогостоящих автомобилей. Оба мужчины уже имеют судимости за совершение преступлений различной степени тяжести.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. Граждан, пострадавших от деяний Белхороева и Тумгоева и узнавших злоумышленников, просят обращаться в полицию.

мвд.рф

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