Видео: В деле об убийстве жены хоккеиста Соколова появился новый подозреваемый

В громком деле об убийстве жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова может появиться новый подозреваемый. В том, что дети не могли поднять на мать руку с ножом, уверены друзья и знакомые семьи. А вот один из соседей рассказал, что в день убийства из дома погибшей выходил неизвестный мужчина в рабочей одежде, весь испачканный кровью. Так ли это было на самом деле, сейчас проверяют следователи.

А пока главным подозреваемым остается младший сын Соколовых. 15-летнего Арсения выпустили из СИЗО под присмотр отца. Сам Арсений уверяет, что с ножом на мать напал его старший брат, 18-тилетний Максим, а потом пытался покончить с собой. Но он отвечать на вопросы следователей пока не может из-за ранения горла.

Накануне состоялись похороны Ирины Соколовой. Младший сын, Арсений тоже присутствовал на отпевании, правда стоял подальше от гроба, и на кладбище не пошел.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию трагических событий, произошедших 13 июня в Ленинградской области.