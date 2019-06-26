Ученые бьют тревогу: загрязнение Байкала достигло критических значений!

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Будущее поколение едва ли сможет рассчитывать на пресную воду озера: экосистема с каждым годом становится все хуже и хуже.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Скопление токсинов в озере Байкал достигло максимальных значений, о чем сообщил РИА Новости директор Лимнологического института РАН Андрей Федотов. Потеря самого чистого озера на планете плачевно скажется для населения: Байкал, который занимает площадь современной Бельгии, содержит в себе до 19% всей пресной воды Земли.

Не будет байкальских губок — не будет пресной воды

Главная проблема — водоросли спирогира. Это растение, которое способствует вымиранию «хорошей» водоросли — байкальских губок. Именно от них зависит чистота озера. Только одно растение в день очищает от микробактерий аж до 20 литров воды. Хорошие водоросли уже исчезли в районе поселка Листвянка, о чем сообщил другой сотрудник института Игорь Ханаев:

«Если раньше в районе Листвянки у нас были какие-то надежды на сохранение остатков больных байкальских губок или некоторых форм моллюсков, то теперь этих надежд нет».

Вина тому — человек

  1. Много людей приезжает, чтобы посмотреть самое старое и крупное озеро России. Больше туристов — больше отходов. А любой мусор пагубно влияет на экосистему.
  2. Местные гостиницы, в которых и остаются «вредители», выбрасывают отходы прямо в воду.
  3. Из-за частых лесных пожаров, вызванных черными дровосеками, в дыму выделяется аммоний. Вещество обладает разрушительными свойствами и пагубно влияет на воду.
  4. После работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината остались отходы: мусор лежит в накопительных картах. При более-менее серьезном землетрясении, которое в регионе не такая уж редкость, они разрушатся. Попадание отходов в озеро неизбежно.

Какой же план «Б»?

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов считает, что для устранения проблемы отходов нужно уменьшить турпоток. Далее найти методы восстановления байкальских губок. Если хорошие водоросли погибнут, то восстановиться смогут лишь через десятки лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему река Волга на грани экологической катастрофы.

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